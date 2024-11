Roma: Ranieri vola a Londra per parlare con i Friedkin

Ore frenetiche in casa Roma, con i Friedkin che continuano a lavorare da Londra sul nuovo allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric. In queste ore è volato nella capitale inglese Claudio Ranieri insieme al suo agente, Pietro Chiodi. Domani l'incontro con la proprietà giallorossa per gettare le basi del ritorno, sarebbe la terza avventura sulla panchina giallorossa.