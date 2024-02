Roma: Svilar, la corsa sotto la Sud la ricorderò per sempre

"La corsa sotto la Sud non era qualcosa alla quale avevo pensato. L'ho sentito in quel momento e l'ho fatto. Sono molto felice, rimarrà sempre nel mia memoria, molto emozionante. Ma ora vogliamo concentrarci sulla gara di lunedì perché è importantissima". Lo ha detto Mile Svilar in un podcast registrato sui canali del club giallorosso tornando alla serata di giovedì d'Europa League, dove è stato protagonista parando due rigori. Uno solo il consiglio di De Rossi, poi, prima della lotteria dagli undici metri. "Mi ha detto di fare attenzione al Var - ha raccontato il portiere -. Quando ho parato il primo magari ho pensato che potessi aver sbagliato e aver messo male i piedi, poi è andata bene". Rigoristi avversari che aveva già studiato in settimana segnando sulle note del telefono gli angoli dove buttarsi. "Sì, me li ricordavo tutti - ha proseguito -. Le note le ho riguardate solo la mattina stessa". Parlando della prossima sfida europea con il Brighton ha concluso: "Loro sono fortissimi, è un avversario tosto. Ma io credo molto in questa squadra. Ho la sensazione che possiamo andare lontano e fare qualcosa di speciale. Le partite europee sono sempre speciali". Per l'andata dell'Olimpico del 7 marzo, da ieri sono stati già venduti oltre 16mila biglietti.