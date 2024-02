Roma: Totti 'De Rossi sta sostituendo al meglio Mourinho'

"Penso che Daniele sia entrato bene e sia riuscito subito a sostituire al meglio Josè Mourinho. Roma è una piazza particolare da allenare, tuttavia credo che lui stia facendo molto bene, speriamo che possa continuare su questa strada". Lo ha detto l'ex capitano romanista, Francesco Totti a SportMediaset, da Dubai, dove si trova per il World Legend Paddle Tour. Parlando del sorteggio dei giallorossi in Europa League ha aggiunto: "Il Brighton è un avversario ostico, un avversario preparato. Ha un grande allenatore italiano che conosce il nostro calcio e che in Inghilterra sta facendo bene. Con questo sorteggio potrà andare bene o andare male, cinquanta e cinquanta poi il campo che deciderà tutto." Infine una battuta sul torneo di padel al quale sta partecipando: "Stiamo facendo questa competizione molto bella e importante. E' divertente perché rivediamo tanti ex compagni e ti tieni in allenamento così non passi mai per quello che ti ricordavano".