Roma: ufficiale il rinnovo di De Rossi, firma fino al 2027

Ora è ufficiale Daniele De Rossi rinnova con la Roma fino al 2027. I Friedkin lo avevano annunciato già in occasione della sfida di ritorno con il Milan in Europa League e oggi è arrivato il comunicato del club. "Le intenzioni del Club si sono poi tramutate in un contratto triennale, che l'allenatore - classe 1983 - ha sottoscritto con entusiasmo, continuando la simbiosi naturale con questa squadra, la sua squadra. La Roma", conclude la nota della società.