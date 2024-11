Rugby: Autumn Series, ecco l'Italia per la sfida all'Argentina

Il ct della nazionale di rugby maschile, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato prossimo a Udine affronterà l'Argentina nel primo dei tre test match delle Autumn Nations Series, confronto numero 25 tra le due squadre. E' un XV basato sul blocco Benetton, sono in nove a militare nella squadra biancoverde, e su giocatori che giocano all'estero, soprattutto nel Top 14 in Francia. In prima linea saranno schierati Mirco Spagnolo, all'esordio da titolare, Gianmarco Lucchesi e Marco Riccioni. In seconda e in terza linea, composte da giocatori del Benetton, giocheranno Federico Ruzza e Niccolò Cannone, mentre con capitan Michele Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone, numero 8, e Sebastian Negri. Il mediano di mischia sarà Martin Page-Relo del Lione e quello di apertura Paolo Garbisi del Tolone. Coppia di centri consolidata formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate al solito duo Menoncello-Brex. Il triangolo allargato sarà formato da Ange Capuozzo, Lynagh e Ioane, quest'ultimo assente per infortunio nell'ultimo match giocato in Giappone. In panchina si rivedono Tommaso Allan - al rientro in lista gara dopo la gara d'esordio nel Sei Nazioni 2024 e lo stop concordato con lo staff tecnico azzurro dal rugby internazionale - e Dino Lamb, alla prima convocazione nella gestione Quesada dopo il periodo forzato ai box. Pronti a subentrare a gara in corsa anche Nicotera, Fischetti, Ferrari, Zuliani, Alessandro Garbisi e Zanon. Per la partita contro l'Argentina non saranno invece a disposizione Ross Vintcent e Andrea Zambonin. La formazione dell'Italia: 15 Ange Capuozzo (Stade Toulosain), 14 Louis Lynagh (Benetton), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton), 12 Tommaso Menoncello (Benetton), 11 Monty Ioane (Lione); 10 Paolo Garbisi (Toulon), 9 Martin Page-Relo (Lione); 8 Lorenzo Cannone (Benetton), 7 Michele Lamaro (cap., Benetton); 6 Sebastian Negri (Benetton); 5 Federico Ruzza (Benetton), 4 Niccolò Cannone (Benetton); 3 3 Marco Riccioni (Saracens), 2 Gianmarco Lucchesi (Toulon), 1 Mirco Spagnolo (Benetton). A disposizione 16 Giacomo Nicotera (Stade Francais), 17 Danilo Fischetti (Zebre), 18 Simone Ferrari (Benetton), 19 Dino Lamb (Harlequins), 20 Manuel Zuliani (Benetton), 21 Alessandro Garbisi (Benetton), 22 Tommaso Allan (Perpignan), 23 Marco Zanon (Benetton).