Rugby: il mondiale del 2027 sarà allargato a 24 squadre

Anche il rugby, come già fatto dal calcio, ha deciso di aumentare la partecipazione ai mondiali, portando dalla prossima edizione, nel 2027 in Australia, le nazioni partecipanti da venti a 24. Lo ha stabilito l'organo di governo di World Rugby, annunciando poi la creazione di una nuova competizione, la Nations League. Il nuovo format dei mondiali prevede sei gironi da quattro squadre e l'aggiunta degli ottavi di finale. La durata del torneo verrà ridotta da sette a sei settimane ma rispettando lo stesso numero minimo di giorni di riposo tra le partite come per Francia 2023. L'edizione 2027 si terrà dall'ottobre al 13 novembre, nella primavera australe. La Nations League dal 2026 riunirà le dieci migliori nazionali al mondo (quelle del Sei Nazioni, in cui gioca l'Italia, e le 4 del Rugby Championship) più altre due invitate, probabilmente Giappone e Figi. Ci sarà una seconda divisione composta a sua volta da una dozzina di squadre, con la retrocessione che entrerà in vigore nel 2030. Si giocherà a luglio e novembre, in sostituzione degli attuali test match.