Rugby: Italia-All Blacks a novembre nello stadio della Juve

L'Allianz Stadium il 23 novembre per la prima volta aprirà i battenti per un evento non calcistico: sul terreno di gioco delle imprese bianconere scenderanno in campo gli Azzurri del rugby, impegnati in una super sfida contro gli All Blacks. L'Italia di Gonzalo Quesada affronterà la Nuova Zelanda nel terzo, conclusivo test-match delle Autumn Nations Series, un evento frutto di un accordo sottoscritto tra la Juventus e la Federazione italiana rugby. "L'Allianz Stadium è stato il primo stadio di proprietà in Italia ma fin della sua apertura non ci siamo mai fermati, seguendo l'evoluzione tecnologica del settore, fatto che ci consente, oggi, di aprirci a nuove opportunità e affiancare la Fir in questo importante evento", ha commentato il managing director revenue & football development della Juve, Francesco Calvo. "Gli All Blacks sono un'icona dello sport internazionale, come lo è la Juventus - ha detto - il presidente della Fir, Marzio Innocenti -. Poterli accogliere ancora una volta in Italia e poterlo fare nel migliore degli impianti sportivi costituisce un nuovo tassello della federazione che stiamo costruendo. Sarà un evento indimenticabile non solo per la comunità rugbistica ma per tutto lo sport italiano". "Dopo le Atp Finals di tennis, che intendiamo mantenere qui anche oltre il 2025, le grandi partenze di Giro d'Italia e Tour de France e le Final Eight di basket, la nostra patente per l'organizzazione di eventi internazionali si colora con lo spettacolo della palla ovale e dei suoi fantastici tifosi" ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Torino - ha sottolineato il sindaco, Stefano Lo Russo - si conferma sempre di più sede ideale per grandi eventi sportivi internazionali e ne siamo davvero molto contenti. Accogliere gli All Blacks, vera e propria leggenda del mondo del rugby e icona dello sport mondiale, sarà una grande opportunità di visibilità per il territorio".