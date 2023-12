Russia esclusa da Parigi 2024, atletica mondiale conferma

"World Athletics" non modifica né la propria idea né la propria posizione e, nonostante la decisione odierna del CIO, ribadisce il proprio rifiuto al ritorno degli atleti di Russia e Bielorussia nelle competizioni di atletica leggera. In una nota diffusa al termine della riunione del suo Consiglio a Montecarlo, World Athletics sottolinea di aver assunto una posizione differente: "Tutti gli atleti, il personale di supporto e i funzionari provenienti da Russia e Bielorussia - si legge nel comunicato - sono esclusi da tutti gli eventi delle World Athletics Series e dall'ospitare qualsiasi evento di atletica internazionale o europeo. Continueremo a monitorare la situazione, ma a meno che non ci sia un cambiamento significativo nelle circostanze da qui ai Giochi Olimpici, questa esclusione si applicherà anche a Parigi 2024". "È compito del CIO decidere quali paesi sono invitati a partecipare ai Giochi Olimpici - conclude la nota dell'ente presieduto dall'olimpionico Sebastian Coe -, ma è responsabilità delle IF (federazioni internazionali) decidere quali atleti del loro sport possano competere".