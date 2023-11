Russia torna in campo dopo 2 anni, 8 vittorie in Cuba

Ieri sera a Volgograd, la nazionale di calcio della Russia è tornata in campo per disputare il suo primo match riconosciuto dalla Fifa dalla sospensione inflitta nel febbraio del 2022 a causa dell'invasione e della guerra in Ucraina. Avversaria dei russi la selezione di Cuba, travolta per 8-0. Tutti i gol sono stati segnati da calciatori differenti, tra cui l'atalantino Miranchuk, autore di una rete. Curiosamente, Pinyaev ha fallito un rigore che avrebbe potuto portare il risultato a nove. Prima di ieri, la Russia aveva disputato sette test non 'riconosciuti', tutti in casa, contro Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Iran, Iraq, Camerun e Kenya, schierando una sorta di nazionale B composta da giocatori militanti nel campionato locale. Il mese scorso, la Fifa ha dato il via libera al ritorno della Russia nelle competizioni, maschili e femminili, ma solo ed esclusivamente in quelle a cui partecipano calciatori minorenni. A fine partita, il presidente della federcalcio, Alexander Dyukov, ha rivelato di stare "negoziando con la Fifa per un'attenuazione delle sanzioni".