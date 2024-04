Ryder Cup 2025, Bjorn secondo vicecapitano del team Europe

Squadra che vince non cambia. Dopo Edoardo Molinari, Luke Donald ha scelto Thomas Bjorn come secondo vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York). Anche in questo caso, si tratta di una conferma. Il danese, proprio insieme al torinese Edoardo Molinari, alla Ryder Cup di Roma, nel 2023, era tra i cinque assistenti dell'inglese Donald. Che ora ha deciso di ripartire, verso la sfida agli Usa in programma dal 26 al 28 settembre del prossimo anno, da due certezze. Peraltro Bjorn, 53enne di Silkeborg, ha guidato il Vecchio Continente nel trionfo di Parigi 2018. Per la sesta volta in carriera, Bjorn sarà uno dei vicecapitani europei in Ryder Cup.