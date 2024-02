Saelemakers torna in gruppo, il Bologna è al completo

Buone notizie per Thiago Motta, a tre giorni dallo spareggio per il quarto posto in casa dell'Atalanta: Alexis Saelemaekers è tornato questa mattina in gruppo, dopo che negli ultimi due giorni non si era allenato a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Il belga non è al cento per cento ma stringe i denti e il tecnico dovrà valutare se farlo partire dal primo minuto o portarlo in panchina: Ndoye scalda i motori in caso di bisogno per completare il tridente con Orsolini e Zirkzee. In difesa, ballottaggio tra Calafiori e Lucumi per il ruolo di centrale di sinistra al fianco di Beukema e tra Skorupski e Ravaglia tra i pali, mentre viaggiano verso la riconferma Posch, Kristiansen, l'ex Freuler, Fabbian e Ferguson.