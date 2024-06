Sainz, al lavoro per una Ferrari competitiva

"Abbiamo fatto le nostre analisi sul gp del Canada. A Montreal per noi è stata dura". Così Carlos Sainz nella conferenza stampa dei piloti che precede il Gp di Spagna". Quello di Montreal "è stato un weekend anomalo anche per gli errori - ha aggiunto il ferrarista - Ci sono stati problemi sia con le gomme che nell'assetto. Ma qui siamo su un circuito che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto ed essere competitivi". Sainz ha accennato anche al 2025, quando lascerà la Ferrari: "Non voglio più attendere. Una decisione verrà preso presto, questo pensiero si prende dello spazio nella mia testa già da mesi. Ho bisogno di un paio di giorni a casa per mettermi seduto e prendere una decisione. E' quello che farò nelle prossime settimane".