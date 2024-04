Sainz "oggi una buona gara, sono davvero felice"

"Abbiamo fatto una buona gara e sono davvero contento. Stiamo andando forte e speriamo di continuare così anche nella prossima, in Cina". Lo ha detto Carlos Sainz al termine del Gp del Giappone, che ha chiuso al terzo posto. "E' stata una corsa difficile per il degrado delle gomme - ha proseguito lo spagnolo della Ferrari - ma poi le nuvole lo hanno ridotto e potevo provare la strategia ad una sosta però non l'abbiamo cambiata ed è andata bene". "Siamo riusciti nel finale a far alcuni sorpassi e salire sul podio. Qui è complicato superare e ho dovuto farlo con le Mercedes e le McLaren", ha spiegato Sainz, che ha sorpassato nel finale anche il compagno di squadra Charles Leclerc, il quale invece aveva fatto un solo cambio delle gomme. "Tra due settimane saremo in Cina, dove c'è anche la gara sprint, e dovremo prepararci bene - ha concluso Sainz - ma stiamo andando forte e speriamo di continuare così".