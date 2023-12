Salah, il Natale con il cuore pesante

Una foto in bianco e nero di un albero di Natale. Così Mohamed Salah, idolo dei tifosi del Liverpool e calciatore che già nei mesi scorsi aveva fatto appelli per la pace, ha celebrato sui propri social queste giornate di Festa. Alla foto l'ex attaccante della Roma ha aggiunto queste considerazioni: "Il Natale è un periodo in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano - le parole di Salah, che è musulmano praticante -. Con una guerra brutale in corso in Medio Oriente, e specialmente con le scene di morte e distruzione a Gaza, arriviamo al Natale con il cuore pesante e condividiamo il dolore di quelle famiglie che sono in lutto per la perdita dei loro cari. Per favore, non dimenticatevi di loro, e non abituatevi alle loro sofferenze. Buon Natale". Lo scorso ottobre Salah si era già espresso su quanto sta accadendo in Israele e Palestina criticando la "violenza e brutalità" di ambedue le parti in causa.