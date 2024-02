Salernitana: Liverani in pole per il dopo Inzaghi

Sono ore di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Filippo Inzaghi sulla panchina dei granata. Al momento la società non ha ancora comunicato l'esonero del tecnico che, tuttavia, è stato già informato della volontà della proprietà. Super Pippo in mattinata ha diretto il suo ultimo allenamento a Salerno. In queste ore il dg Walter Sabatini sta lavorando per individuare il nuovo tecnico che potrebbe arrivare in città già domani. In pole position c'è Fabio Liverani, fedelissimo di Sabatini da calciatore (hanno condiviso le esperienze di Perugia, Lazio e Palermo) che ha dato una disponibilità di massima a sposare il progetto della Salernitana. Più difficili le piste che portano a Davide Ballardini e Leonardo Semplici: entrambi gli allenatori chiedono garanzie economiche e di contratto alla Salernitana che, vista anche la situazione di classifica, offrirebbe un contratto fino a giugno.