San Siro: Sala 'restyling ha molto senso, per i milanesi è casa'

"Ha molto senso lavorare su San Siro" e ristrutturarlo, "è uno stadio storico, la Scala del calcio, per tanti e non solo per quelli della mia età é qualcosa che sta nelle abitudini, nelle tradizioni, nelle storie. É bene posizionato e i milanesi ci sono affezionati, é casa San Siro". Lo ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala nella, diretta Instagram in cui si è confrontato sul tema stadio con i cittadini, rispondendo alle loro domande nell'ambito dell'appuntamento 'Cose in Comune' che terrà ogni settimana. "Con la ristrutturazione molte cose si potranno fare meglio", come ad esempio il museo, e poi rivolgendosi a Inter e Milan: "volete davvero chiedere ai vostri tifosi di andare fuori Milano, a San Donato o a Rozzano, obbligandoli a una logistica difficile?". Inoltre secondo il sindaco c'è anche il problema del costo del denaro oggi. "Nelle squadre non ci sono piú gli imprenditori mecenati, non ci sono i Berlusconi e i Moratti, ci sono società che non possono collezionare perdite e devono esser attente ai bilanci". "Non vi faccio i conti in tasca ma offro una possibilità attraverso un investimento più limitato e con la possibilità di rimanere insieme in uno stadio - ha concluso -, per poter garantire a tifosi e milanesi che per un numero di anni significativo la questione sarà risolta. E ci sarà anche la possibilità di migliorare il quartiere".