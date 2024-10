Sanchez celebra Iniesta 'hai segnato i gol delle nostre vite'

"Oggi appendi le scarpette al chiodo, Andres Iniesta. Ti ritiri da autentica leggenda del calcio mondiale, ma soprattutto, da persona esemplare". Con queste parole affidate a un messaggio su X il premier spagnolo Pedro Sanchez ha voluto celebrare l'addio al calcio del fuoriclasse blaugrana e della nazionale 'Roja', che a 40 anni ha detto addio al calcio giocato, per dedicarsi in futuro all'attività di allenatore. "Hai segnato i gol delle nostre vite e ti prendesti il paese sulle spalle per regalare il primo Mondiale alla Spagna", ricorda Sanchez nel messaggio. "Un gol che, come dici bene, abbiamo segnato tutti", aggiunge. Nel ricordare l'emozionato discorso di saluto del calciatore, oggi all'America's Cup Experience del Port Vell di Barcellona, Sanchez sottolinea: "Hai detto che 'i calciatori passano, le persone restano'. Tu, senza dubbio, sei di quelli che restano per sempre. Grazie per essere come sei dentro e fuori del campo", scrive il capo del governo. Per poi augurare a Iniesta "tutta la fortuna del mondo in questa nuova tappa".