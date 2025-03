Sara Conti e Niccolò Macii brillano ai Mondiali di pattinaggio di figura a Boston

Sara Conti e Niccolò Macii protagonisti nella prima giornata dei campionati mondiali di pattinaggio di figura di Boston. La coppia azzurra occupa la seconda posizione provvisoria con il punteggio di 74.61 ed è in corsa per conseguire una medaglia nel programma libero che si disputerà nella notte fra oggi e domani. In testa ci sono i giapponesi Riku Miura/Ryuichi Kiyhara (76.57), seguiti appunto dal binomio tricolore, dai tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (73.59) e dai georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (71.68). Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si trovano al 14/o posto, con il riscontro di 60.10.

Nella gara femminile, Lara Naki Gutmann è 14/a dopo il programma corto. Si tratta del migliore risultato della carriera in un programma corto iridato. L'azzurra ha avuto il merito di non farsi condizionare da una caduta sulla combinazione triplo toeoop + triplo toeloop, eseguendo peraltro un triplo lutz di qualità nella seconda parte del programma, conseguendo 61.72 punti.