Maurizio Sarri ha espresso da poco alla Lazio la sua intenzione di dimettersi. Lo apprende l'ANSA. Il club biancoceleste ha in corso valutazioni sulla situazione. La scelta del tecnico biancoceleste arriva all'indomani della sconfitta in casa con l'Udinese, per 1-2, con fischi e contestazioni del pubblico dell'Olimpico.