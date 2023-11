Sarri, 'Non voglio andar via, chiudo carriera qui'

Maurizio Sarri, intervistato da Sky alla vigilia di Lazio-Feyenoord, ha voluto precisare che "è una fake news che io a fine stagione voglia andar via: è contrario a ogni mia dichiarazione, e non capisco perché a Roma continuino a girare queste voci". Dopo la sconfitta in casa del Bologna, ha ribadito che "ho sempre detto che a Roma sto bene e voglio chiudere la carriera qui, e lo confermo. Non è che ogni inizio di stagione altalenante mi fa cambiare idea. Io sto qui, combatto con il mio presidente, il mio direttore sportivo, i miei giocatori, il mio popolo". Alla domanda se avesse condiviso queste parole con Lotito, ha risposto: "No. Questi sono i miei pensieri, e chiunque sia a mettere in giro queste voci è fake: non capisco perché valgano più delle mie parole...".