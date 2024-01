Sarri, Supercoppa a 4 a Riad? Prendi il denaro e fuggi

"Maurizio Sarri ha definito la formula della Supercoppa come 'prendi i soldi e scappa'. Quattro squadre si trasferiranno a Riad da giovedì per partecipare a questa competizione. La Lazio di Sarri giocherà venerdì la semifinale contro l'Inter, subito dopo la partita Napoli-Fiorentina. Secondo Sarri, questa è una dimostrazione di come il campionato abbia bisogno di soldi e li cerchi in modi poco opportuni. Ha citato l'esempio della finale di FA Cup, che si gioca a Wembley da 120 anni. Sarri ha espresso il suo disappunto, definendo questa situazione come 'prendi i soldi e scappa', in modo miope. Ha sottolineato che la finale di FA Cup si svolge nello stesso luogo da oltre un secolo, mentre noi andiamo in giro per il mondo a cercare elemosine. Considerando tutti i problemi che ci sono, organizzare una Supercoppa a quattro squadre sembra fuori luogo... Se questo è il calcio moderno, sono felice di essere vecchio."