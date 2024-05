Saudi Pro League, a CR7 il primato delle reti stagionali

Realizzando le reti numero 34 e 35 in campionato, Cristiano Ronaldo ha battuto il record di marcature stagionali nella Pro League saudita, durante il successo del suo club Al Nassr contro l'Al Ittihad (4-2). "Non inseguo i record, sono i record che seguono me", ha scritto su 'X'. L'ex di Juventus, Real Madrid e Manchester United ieri ha segnato nel recupero del primo tempo e poi al 69', con un colpo di testa, battendo il precedente record del marocchino Abderrazak Hamdallah, risalente aella stagione 2018-2019. L'Al Nassr, a cui Ronaldo è arrivato nel dicembre 2022, è arrivato secondo in classifica, a 14 punti dall'Al Hilal.