Scherma: Cdm Fioretto donne; a Tbilisi vince Volpi, Arrigo 2/a

È un trionfo italiano la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia, dove Alice Volpi vince la gara individuale, battendo in finale Arianna Errigo, che è d'argento, mentre le due medaglie di bronzo sono al collo di Martina Favaretto e Anna Cristino. L'Italia del fioretto del ct Stefano Cerioni continua così ad aggiornare il guinness dei primati: quattro fiorettiste azzurre sul podio, proprio come accadde un anno fa agli Europei di Plovdiv, e come era successo anche lo scorso gennaio a Parigi nella prova maschile di Coppa. Una straordinaria dimostrazione di forza, l'ennesima, che dà l'esatta dimensione dela 'carica' con cui la scherma azzurra si sta avvicinando ai Giochi Olimpici. Dalle semifinali in poi, con quattro azzurre, la gara di Coppa a Tbilisi è diventata una sorta di campionato italiano: nelle due semifinali Alice Volpi ha superato per 15-11 una bravissima Anna Cristino mentre Arianna Errigo si è imposta 15-8 su Martina Favaretto. La finale, 'remake' di quella dei Mondiali di Milano 2023, tra le due superstar del fioretto azzurro, è stata condotta fin dalle prime battute da Alice Volpi: la poliziotta senese ha fatto suo il match con il punteggio di 15-9, ottenendo l'11/a vittoria in carriera nel circuito di Coppa del Mondo. Argento che luccica per Arianna Errigo, che arricchisce ulteriormente un palmares impressionante: la lombarda in corsa per essere scelta come portabandiera dell'Italia a Parigi è a quota 57 medaglie in Coppa. Ottimi anche i terzi posti di Martina Favaretto e Anna Cristino, quest'ultima numero 2 del ranking mondiale.