Scherma: cdm; Grand prix spada a Doha, due argenti per l'Italia

Doppio podio per la spada azzurra in Coppa del Mondo nella prima prova internazionale dell'anno olimpico, ospitata dalle pedane della Lusail Sport Arena di Doha. Nel Grand Prix di apertura della nuova stagione, infatti, Federico Vismara e Giulia Rizzi hanno chiuso al secondo posto le rispettive competizioni individuali. Penultimo atto brillante per il milanese, che è uscito vincitore dal confronto con lo statunitense Samuel Imrek (15-12). In finale, poi, si è rivelato decisivo il terzo e ultimo assalto contro l'israeliano Yuval Shalom Freilich, riuscito a prendere il largo e ad archiviare la pratica per 15-9. Ottimo il percorso anche della friulana che, dopo aver domato in semifinale l'ucraina Darja Varfolomyeyeva (15-12), nell'ultimo atto si è vista sbarrare la strada di misura (15-14) da Man Wai Vivian Kong, atleta di Hong Kong.