Schwarz, la stagione finita per l'austriaco Sci-Cdm

La stagione è finita per l'austriaco Marco Schwarz, che è caduto rovinosamente oggi nella discesa di Bormio. Il polivalente austriaco, che prima della gara era in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, ha riportato la rottura dei legamenti crociati e del menisco interno del ginocchio destro. La Federazione Austriaca di Sci ha reso noto ciò dopo una visita dell'atleta in una clinica di Innsbruck, dove era stato portato in elicottero subito dopo l'incidente.