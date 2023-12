Sci: atleta e allenatore fidanzati, l'Austria li esclude

Niente rapporti amorosi tra atleti ed allenatori: alterano l'equilibrio complessivo della squadra. E così la slalomista austriaca Franziska Gritsch à stata messa fuori squadra insieme al suo allenatore e compagno Florian Stengg. L'ha reso noto sui social la stessa Franziska annunciando che però continuerà a gareggiare ed i due resteranno insieme, ma in una squadra privata e dunque a proprie spese. Franziska, assistita da Florian, sarà così in pista a Lienz dove il 28 e 20 dicembre sono in programma un gigante ed uno speciale.