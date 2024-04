Sci: Brignone campionessa italiana di gigante

Federica Brignone - coronando una straordinaria stagione di coppa del mondo - è per la quarta volta in carriera campionessa italiana di gigante. La valdostana del Centro Sportivo dei Carabinieri ha dominato la scena in entrambe le manche del gigante sulla pista Lazaun in Val Senales, Bolzano. Sale così a dieci il totale complessivo di titoli italiani della campionessa di La Salle. Dopo il miglior tempo nella prima discesa, Brignone ha ulteriormente allungato nella seconda, per fermare il cronometro sul 2'00″96 e garantirsi un margine di 2″40 sulla più giovane Giorgia Collomb, diciassettenne ed a sua volta valdostana dei Carabinieri, che coglie così la seconda medaglia tricolore assoluta della carriera dopo il bronzo in combinata del passato inverno. Il podio tricolore è completato dalla friulana Lara Della Mea (Esercito, +3″07). E' invece finita quinta la meranese Elisa Platino (Carabinieri, +3″43) .