Sci: Brignone seconda nell'ultimo Superg, coppa a Gut-Behrami

Ancora un podio, il 69/o in carriera come Gustav Thoeni, per la grandissima azzurra Federica Brignone che, dopo tre vittorie in serie nelle ultime tre gare, è arrivata 2/a in 1.16.22 a Saalbach nell'ultimo superG della stagione. In 1.15.94 ha vinto la gara la ceca Ester Ledecka, 29 anni domani ed unica donna ad aver vinto l'oro olimpico sia nello sci alpino che nello snowboard. Terza la norvegese Kajsa Lie in 1.16.24. La coppa di disciplina è andata invece come previsto alla svizzera Lara Gut- Behrami alla quale è bastato un 7/o posto per conquistarla ma alle sue spalle c'è Federica Brignone, laureatasi così anche seconda miglior supergigantista di una stagione per lei strepitosa. Per l'Italia - con sole e caldo primaverile ed un fondo che ha tenuto bene su un tracciato non troppo difficile ma con un complicato salto iniziale ed alcuni passaggi ciechi da memorizzare in ricognizione - in classifica anche Marta Bassino 7/a in 1.16.74, Laura Pirovano 11/a in 1.16.77 e Roberta Melesi 18/a in 1.17.61 Domani a Saalbach la stagione di cdm donne si chiude con l'ultima discesa, decisiva per l'assegnazione della coppa di specialità: assente l'infortunata Sofia Goggia, la favorita è ancora una volta Lara Gut- Behrami,