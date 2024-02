Sci: cdm; Brignone 3/a in prima prova libere Crans Montana

Primo allenamento ufficiale sulla pista Mont Lachaux di Crans Montana per le donne della velocità di Coppa del mondo, impegnate da venerdi a domenica in due discese ed un supergigante. Ancora assente l'americana Mikaela Shiffrin, la più veloce è stata la tedesca Kira Weidle, con il tempo di 1'28″51 davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel per 9 centesimi e all'azzurra Federica Brignone, ottima terza a 19 centesimi. Buona anche la prova di Laura Pirovano, quinta a 48 centesimi alle spalle di Stephanie Venier, mentre Nicol Delago è finita dodicesima a 85 centesimi, Teresa Runggaldier ventitreesima a 1″57, Marta Bassino trentesima a 2″14. L'assente Sofia Goggia è in testa alla classifica di discesa a cinque gare dalla conlusione con 350 punti davanti a Venier con 261 e Gut-Behrami con 209. Domani è in programma la seconda ed ultima prova.