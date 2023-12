Sci: cdm; discesa Bormio, Paris e' fuori

Niente settima vittoria in discesa sulla Stelvio di Bormio per l'azzurro Dominik Paris. L'altotesino , pettorale 12 , e' infatti finito fuori all'ingresso della diagonale della Carcentina, cadendo senza danni per essersi inclinato forse un po' troppo nella libera in corso sulla pista valtellinese. In quel momento Paris, pur avendo fatto registrare in precedenza una punta di 150 km/h, era in ritardo di 45 centesimi secondi sul momentaneo leader, il francese Cyprien Sarrazin.