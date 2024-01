Sci: cdm; Feller vince lo slalom di Wengen, l'Italia delude

L'austriaco Manuel Feller, dopo i successi di Gurgl ed Adelboden, ha vinto in 1.50.28 anche lo slalom speciale di cdm di Wengen. Con lui sul podio i norvegesi Atle McGrath in 1.50.38 ed Henrik Kristoffersen in 1.50.49. Grande delusione azzurra invece con Tommaso Sala che era quinto nella prima manche ma si è perso nella seconda chiudendo solo 17/o n 1.52.29. Peggio ancora per Alex Vinatzer che era quarto ma che, attaccando allo spasimo, ha sbagliato troppo finendo addirittura 26/o in 1.52.93. Per l'Italia in classifica ci sono poi anche Tobias Kastlunger 24/o in 1.52.91 e Stefano Gross 27/o in 1.53.37 che si sono un po' smarriti sul primo dei due difficili dossi posti sull' interminabile muro che gira a sinistra precipitando sul traguardo della pista Maennlichen. La Coppa del Mondo uomini ora lascia la Svizzera e passa in Austria, nella tirolese Kitzbuehel, per la tappa nel tempio dello sci: venerdì e sabato prossimi due discese sulla mitica pista Streif per chiudere domenica con uno slalom speciale.