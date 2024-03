Sci: cdm; gigante Saalbach, Brignone in testa dopo prima manche

Con una splendida prova, l'azzurra Federica Brignone in 1.08.38 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante delle Finali di coppa del mondo a Saalbach, ultimo della stagione con in palio anche la coppa di disciplina. Alle sue spalle la norvegese Thea Stjernesund in 1.08.86 e la neozelandese Alice Robinson in 1.09.23. Marta Bassino, l'unica altra azzurra in gara, e' 10/a in 1.10.22. Lara Colturi, la ragazza italiana di 17 anni che corre per l'Albania, e' 18/a in 1.11.48. Con il sole e su un fondo umido e scivoloso trattato a lungo con il sale per compattarlo su una pista non particolarmente difficile, con una gara tatticamente prudente e' invece solo 8/a in 1.10.05 la svizzera Lara Gut- Behrami. Nella corsa per la coppa di gigante l'elvetica ha ben 95 punti di vantaggio su Brignone. Per conquistare la coppa, l'azzurra dovrebbe non solo vincere la gara ma Lara contemporaneamente non dovrebbe fare punti. Il che sarebbe possibile solo uscendo o finendo oltre la 15/a posizione dopo la quale alle Finali non si assegna punteggio. Gut-Behrami, se alla fine di questa gara avra' almeno 200 punti di vantaggio su Brignone in classifica generale, si aggiudicherà' matematicamente la sua seconda coppa del mondo. Manche decisiva alle ore 12.