Sci: cdm; Kriechmayr vince superG val Gardena, Casse 8/o

L'austriaco Vincent Kriechmayr - 32 anni e 17/o successo in carriera - ha vinto sul filo di lana il veloce superG di cdm di Val Gardena. Alle sue spalle, con soli due centesimi di secondo di ritardo pari a 55 cm - il suo connazionale Daniel Hemetsberger e terzo, pure lui bruciato sul filo dei centesimi, lo svizzero Marco Odermatt in 1.28.42 e dunque a soli tre centesimi dal vincitore. Per l'Italia giornata positiva solo per Mattia Casse con un buon 8/o posto in 1.28.68 per qualche piccola imprecisione nel tratto finale. Poi, dopo una lunga interruzione per la brutta caduta dell'austriaco Andreas Ploier, l'altro azzurro Guglielmo Bosca con il pettorale 30 ha approfittato a dovere della maggior visibilita' e velocità' per l'arrivo del sole su gran parte della Saslong, chiudendo 10/o in 1.28.78 dopo tre ottimi primi tempi intermedi al comando. Poi in classifica c'e' Florian Schieder in 1.29.48 ma fuori dai primi trenta come i delusi suoi compagni Christof Innerhofer e Dominik Paris arrivati parecchio alle sue spalle. Ancor più' deluso pero' il super favorito norvegese Aleksander Kilde , vincitore cinque volte in Val Gardena, che forse vittima di una eccessiva aggressivita', e' a sua volta finito addirittura oltre i trenta dopo troppi piccoli errori. Domani in Val Gardena va in scena la classica discesa. Sempre domani, con maggiori aspettative per l'Italia, anche le ragazze jet con Sofia Goggia saranno in gara in una discesa in Val D'Isere.