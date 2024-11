Sci: cdm; lo slalom di Levi al francese Noel

Il francese Clement Noel - 28 anni e 11/o successo - ha vinto lo slalom speciale di CdM di Levi, il primo della stagione. Con lui sul podio il norvegese Henrik Kristoffersen, dopo essere stato 11/o nella prima manche, e lo svizzero Loic Meillard. Quarto - e primo storico podio mancato per il Brasile - Lucas Pinheiro Braathen. Per un'Italia senza atleti in classifica non resta che dimenticare al più presto questa gara e voltare pagina pensando alla prossima. Che sarà tra una settimana con l'appuntamento di Gurgl, in Austria, sempre in Tirolo non lontano da Soelden: sabato slalom donne e domenica uomini.