Sci: cdm; Paris terzo in discesa 2 a Kitzbuehel

Dominik Paris e' tornato sul podio della libera di Kitzbuehel, 3/o in 1.54.40. Ha vinto lo strepitoso francese Cyprien Sarrazin che con una cavalcata inarrestabile si e' cosi' imposto nettamente in 1 1.52.96 anche nella seconda discesa sulla terribile Streif. dopo la vittoria di ieri. Secondo, ma visibilmente deluso perche' gia' si sentiva la vittoria in tasca, lo svizzero Marco Odermatt in 1.53.87. Per l'Italia e' stata complessivamente una buona gara con Mattia Casse e Guglielmo Bosca 13/i ex aequo in 1.55.05 e poi Florian Schieder - secondo ieri sulla Streif - 15/o in 1.55.09.