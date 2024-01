Sci: Cdm; slalom Jasna, in testa Shiffrin e Peterlini 13/a

La statunitense Mikaela Shiffrin in 52.91 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Jasna, sui monti Tatra. Seconda, un po' a sorpresa con il pettorale 17, la croata di 19 anni Zrinka Ljutic in 53.43 . Terza la svizzera Melanie Meillard in 54.26. Miglior azzurra, dopo la prova delle prime quaranta atlete al via su una pista con fondo ghiacciato che si rovina poco e permette buoni risultati anche ai pettorali piu' alti , e' la trentina Martina Peterlini al momento 13/a in 55.31 con il pettorale 38. Poi Marta Rossetti 17/a in 55.47 . Fuori e' invece finita Lara Della Mea mentre Beatrice Sola e' finita fuori tempo massimo per la qualifica valida per la seconda manche. Non ha partecipato alla gara la slovacca Petra Vlhova rovinosamente caduta nel gigante di sabato riportando la rottura dei legamenti del ginocchio destro: per lei, unica vera rivale di Shiffrin in speciale, stagione finita proprio sulle nevi di casa. Seconda manche alle ore12,15