Sci: cdm; slalom Saalbach, in testa Haugan con Vinatzer 10/o

Il norvegese Timon Haugan in 55.59 è al comando dopo la prima manche dell'ultimo slalom speciale della stagione alle finali di Saalbach, con coppa di disciplina già vinta dall'austriaco Manuel Feller. Dietro di lui - su un fondo molto morbido e trattato con sale che passaggio dopo passaggio si deteriora rapidamente sotto il sole che oggi scalda Saalbach - ci sono il tedesco Linus Strasser in 55.74 e lo svizzero Loic Meillard in 56.09. Due gli azzurri ammessi a questa finale: Alex Vinatzer buon 10/o in 57.80 con l'alto pettorale 20 e Tommaso Sala 14/o in 58.49 . Manche decisiva alle 13,30.