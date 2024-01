Sci: cdm; svedese Hector vince gigante Jasna davanti a Shiffrin

La svedese Sara Hector ha vinto con grande vantaggio in 2.17.80 lo slalom gigante di Jasna. Per lei, oro olimpico a Pechino, è il 4/o successo in carriera. Sul podio, ma seconda in 2.19.32, Mikaela Shiffrin mentre è finita terza la neozelandese Alice Robinson in 2.20.51. Miglior azzurra la meranese Elisa Platino 15/a in 2.24.53. Poi in classifica anche Asja Zenere 19/a in 2.24.75 e Lara Della Mea 26/a in 1.26.15 .Federica Brignone, fuori nella prima manche, ha ceduto il pettorale rosso di leader alla svizzera Lara Gut Behrami che ha 485 punti contro i 460 dell'azzurra. Pessima giornata invece per l'Austria: nessuna atleta in classifica. Domani a Jasna tocca allo speciale.