Sci: Dominik Paris campione italiano di discesa

I Campionati italiani assoluti di sci alpino in Val Sarentino sono proseguiti con la discesa libera. Nella gara si è imposto Dominik Paris (C.S. Carabinieri). Il grande favorito non ha mostrato alcuna debolezza sul percorso accorciato e ha vinto con un tempo di 56"43. Dopo una grande stagione in Coppa del mondo, che Dominik Paris ha concluso al terzo posto nella classifica della Coppa di discesa libera, due settimane prima del suo 35° compleanno il fuoriclasse della Val d'Ultimo si è imposto anche ai Campionati Italiani Assoluti. Per il campione del mondo di super-G nel 2019, che nella stagione 2023-24 ha ottenuto una vittoria sulla Saslong (Val Gardena) e tre podi, si tratta del terzo Tricolore nella discesa libera. "La gara di oggi qui a Reinswald è andata benissimo. Le condizioni erano difficili, come anche durante gli allenamenti di ieri. È stato sorprendente che ci siano stati. Ma gli organizzatori non hanno lasciato nulla di intentato. Le condizioni, tutto sommato, sono state relativamente corrette. La stagione è stata fantastica, ho avuto alcuni splendidi risultati e poi ho ottenuto anche questo titolo. Se sei stato l'atleta più forte della nazionale, vuoi spingere ancora anche a fine stagione", ha affermato Dominik Paris dopo la discesa libera sulla pista Schöneben.