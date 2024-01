Sci: Federazione USA rassicura, niente di grave per Schiffrin

Allarme rientrato per la campionessa USA Mikaela Schiffrin, rovinosamente caduta nella libera di Cortina. Lo ha fatto sapere la Federazione sci USA, rendendo noto che l'infortunio non ha avuto conseguenze gravi. Sono in corso accertamenti sul ginocchio sinistro, ma è già chiaro che non c'è stata una lesione seria ai legamenti. La stessa atleta ha mandato un messaggio alle compagne di squadra molto rassicurante: "E' tutto ok".