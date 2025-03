Sci: Finali; Robinson fuori in gigante, Brignone 'vede' la coppa

Coppa di gigante molto più vicina per l'azzurra Federica Brignone. Nella prima manche dell'ultimo gigante della stagione alle Finali di Sun Valley e' infatti finita fuori dopo un errore la nezoelandese Alice Robinson che guida la classifica di disciplina con venti punti di vantaggio sulla valdostana. Brignone - dopo 8 atlete al via - e' seconda. Le bastera' a fine gara classificarsi entro la 12/a posizione per aggiudicarsi anche questa coppa.