Sci: Fis, "Crans Montana potrebbe perdere i Mondiali 2027"

La stazione svizzera di Crans Montana, scelta nel maggio 2022 per ospitare i campionati mondiali di sci alpino nel 2027, potrebbe perdere l'organizzazione per non aver fornito le garanzie finanziarie necessarie. Lo ha annunciato la Federazione Internazionale di Sci. "Nella sua candidatura", la federazione elvetica Swiss Ski aveva affermato che queste garanzie "erano già state date dalla Confederazione svizzera, dal Canton Vallese e dalla comunità dei comuni di Crans-Montana", spiega la Fis in un comunicato diramato nella tarda serata di ieri. La federazione mondiale si è fidata di queste dichiarazioni e il 25 maggio 2022 ha designato la stazione svizzera, preferendola a Garmisch-Partenkirchen (Germania) e Soldeu (Andorra) per ospitare i Mondiali nel 2027. Ma da allora - ha sottolineato la Fis - Swiss Ski ha detto che "non è possibile" per le tre autorità interessate "fornire le garanzie finanziarie richieste senza referendum, e ha chiesto di esserne esentato". "Pertanto, è chiaro che la conferma offerta da Swiss Ski nel suo fascicolo di candidatura" era "completamente falsa", riassume la Fis, rispondendo al giornale svizzero NZZ sui motivi per cui non ha ancora firmato il contratto. La federazione internazionale ha fermamente escluso "una deroga a un candidato che ha fatto false dichiarazioni", una prospettiva "molto dannosa per l'integrità della procedura di candidatura e, in ultima analisi, per lo sci alpino". "Se Swiss Ski non è in grado di adempiere ai propri impegni, la Fis non avrà altra scelta che assegnare i Campionati del mondo di sci alpino 2027 a un altro candidato", conclude l'istanza. Organizzati ogni due anni, gli anni dispari per evitare il conflitto con le Olimpiadi invernali, i campionati mondiali di sci alpino si sono tenuti a Courchevel-Méribel nel 2023 e la stazione austriaca di Saalbach li ospiterà nel 2025. (AFP-ANSA).