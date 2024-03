Sci: Flora Tabanelli oro Mondiale juniores Big Air

Flora Tabanelli si conferma Campionessa del Mondo juniores di Big Air, disciplina dello sci freestyle. La sedicenne bolognese ha difeso il titolo già conquistato 8 mesi fa in Nuova Zelanda sulla pista del Mottolino a Livigno (Sondrio), località dove nel 2026 verranno disputate le gare di snowboard e sci freestyle per le Olimpiadi di Milano-Cortina e assegnate ben 26 medaglie. Nonostante un forte vento (che ha portato all'annullamento della competizione maschile), Tabanelli - che in questa stagione aveva già conquistato due podi in Coppa del Mondo ed è arriva terza nella classifica generale di Big Air - trionfa con un punteggio di 91.00, davanti alla tedesca Muriel Mohr (86.66) e all'ucraina Maria Aniichyn (78.66).