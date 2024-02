Sci: gigante donne a Soldeu, in testa Bassino, poi Brignone

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la neozelandese Alice Robinson in 1.01.20 mentre la svizzera Lara Gut-Behrami, leader di disciplina davanti a Brignone, e' solo 9/a in 1.01.70. Assente l'infortunata Sofia Goggia, per l'Italia in classifica ci sono poi Elisa Platino in 1.02.49 e poi con uno sfortunato errore per Roberta Melesi in 1.03.84 mentre e' uscita Asja Zenere . Seconda decisiva manche alle 13.30.