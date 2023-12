Sci: Goggia, 'ho sbagliato ma ero debilitata da influenza'

Abituata a vincere o a finire comunque sul podio, nessuna delusione per Sofia Goggia, 'solo' quarta nella libera dI Val d'Isere. "Ho sbagliato in un punto dove non si doveva e sono stata scaricata bassa di linea da un dosso finendo lunga e perdendo un po' il ritmo. Dopo l'atterraggio dal salto ho sentito la stanchezza nelle gambe e nelle successive due curve non sono riuscita a spingere a tutta. Sono un po' influenzata ma non può essere una scusa, anche se - ha detto l'azzurra - oggettivamente non sono nel pieno delle mie energie". Soddisfatta Federica Brignone, trattandosi di una discesa in cui finire tra le top ten è per lei sempre un gran risultato. "Ho perso troppo tempo dal primo al secondo intermedio, poi sono molto contenta della mia gara da quel punto in poi, dove tengo il passo delle migliori", ha detto Federica. "Sto sciando bene, faccio quello che voglio anche con gli sci lunghi da discesa e sono soddisfatta, in fondo è il mio miglior risultato in discesa in Val d'Isere. Domani in superG non ci sarà la parte iniziale di scorrevolezza" e dunque, e' la conclusione dell'azzurra, ci potra' essere un risultato decisamente migliore.