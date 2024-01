Sci: Goggia terza nella discesa di Cortina, vince Venier

Ancora un podio - il numero 53 in carriera - per Sofia Goggia, terza in 1'33"77 ex aequo non solo con l'austriaca Chriistina Ager, ma pure con la canadese Valerie Grenier nella prima discesa di Cortina costellata di cadute. Cade anche la campionessa USA Mikaela Shiffrin, portata in ospedale con l'elicottero. Ha vinto in 1'33"06 la tirolese Stephanie Venier, 30 anni ed al secondo successo per una atleta che di certo ha qualcosa di italiano nel suo albero genealogico visto che, oltre al cognome, il papà si chiama Mario e la sorella, Bianca. Seconda la svizzera LaraGut-Behrami in 1'33"45. Per l'Italia c'è poi stato il bellissimo sesto posto della trentina Laura Pirovano con buone prove soprattutto di Marta Bassino che ha perso il podio sbagliando linea nella parte bassa del tracciato. Le cadute sono state tantissime e tutte molto simili in questa prima discesa sulla spettacolare Olympia delle Tofane: atterraggi arretrati e non in linea sui tanti grandi dossi con salti lunghi seguiti da curve impegnative sulle quali finire nelle reti è stato quasi inevitabile se non affrontati correttamente. Shiffrin, lo sciatore più vincente della storia con 95 successi, cinque coppe del mondo, due ori olimpici e sorte iridati, è finita nelle reti dopo una spigolata con un rimbalzo spaventoso con l'attacco dello sci sinistro che non si è aperto. Visibilmente sofferente e zoppicante è stata portata in ospedale per controlli. Tra le tante altre cadute - fortunatamente non tutte così serie - anche quelle dell'azzurra Federica Brignone e delle svizzere Priska Nufer, Corinne Suter, Michele Gisin e Stephanie Jenal oltre alle austriache Nadine Fest e Lena Wechner. Domani a Cortina ancora una discesa.