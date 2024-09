Sci: Latemar prepara via a stagione, 16 dicembre la Coppa Europa

Il comprensorio del Latemar, che si distende tra Alto Adige e Trentino con la stazione bolzanina di Obereggen (20 minuti da Bolzano) e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, aprirà i battenti venerdì 29 novembre 2024 alle ore 8,30. Sarà il primo comprensorio ad aprire i tornelli del Dolomiti Superski che festeggia quest'anno le 50 stagioni invernali. Il culmine sarà, venerdì 29 novembre, alle ore 19 con l'apertura ad Obereggen dello sci in notturna sull'illuminata pista, la storica Oberholz; la serata proseguirà con la festa di apertura all'Apres Ski Loox alla stazione a valle. Da sabato 30 novembre 2024 alle ore 8,30 è prevista l'apertura degli impianti e delle piste di Obereggen, Pampeago e Predazzo e relativi collegamenti. Si potrà sciare e slittare in notturna (il martedì e venerdì orario: dalle ore 19 alle ore 22): ultimo giorno dello sci notturno e dello slittino notturno sarà il 28 marzo 2025. La stagione del comprensorio del Latemar si concluderà il 21 aprile 2025. La 41esima edizione dello slalom di Coppa Europa di Obereggen si svolgerà lunedì 16 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%): costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'edizione 2023 vinse lo slalom di Obereggen lo svizzero Schmidiger, secondo il francese Amiez, terzo l'austriaco Rueland. Per festeggiare la nuova stagione la società impianti Obereggen Latemar Ag riserverà una speciale promozione per gli sciatori junior, portando l'età per usufruire dello speciale skipass da 16 a 18 anni. Un modo per consolidare il legame tra le giovani generazioni, gli storici sci club di Bolzano Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, citandone solo alcuni, che annualmente scelgono Obereggen, Pampeago e Predazzo, in un vocabolo: Latemar, come meta ideale per una o più gite fuori porta. Obereggen inizierà la stagione invernale 2024/2025 con un nuovo impianto fotovoltaico. Obiettivo: coprire sempre più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Non solo. L'intero parco veicoli della società impianti Obereggen Latemar AG (attrezzature per le piste e veicoli di servizio) sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).