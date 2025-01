Sci: Mikaela Shiffrin rientra, in pista il 30 gennaio

"Courchevel 1/30, see you soon". Con questo messaggio sui social la campionessa americana Mikaela Shiffrin ha annunciato il ritorno alle competizioni nello slalom speciale francese di fine gennaio dopo l'incidente di Killington del 30 novembre scorso. IL rientro avviene perciò immediatamente prima dei Mondiali di Saalbach, l'appuntamento più importante della stagione.