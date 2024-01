Sci nordico: a Klaebo la sprint di cdm a Goms, Pellegrino 15/o

Il norvegese Johannes Klaebo ha vinto la gara sprint in tecnica libera di Goms (Svizzera), valida per la coppa del mondo di sci nordico, rimontando e superando proprio sul traguardo della finale il francese Lucas Chavanat. Il terzo posto è andato all'altro norvegese Haavard Taugboel. Michael Hellweger è stato l'unico azzurro a superare le batterie, contendendo il ripescaggio a Federico Pellegrino. Nella successiva semifinale l'altoatesino non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori e ha chiuso la prova al 12/o posto. Quindicesimo, invece, ha chiuso Pellegrino, che in batteria si è dovuto accontentare del terzo posto. Ottimo sedicesima piazza quindi per il trentino Riccardo Bernardi che ha festeggiato il debutto in coppa del mondo. Dominio svedese nella gara femminile: Linn Svahn è stata la prim'attrice davanti alle connazionali Dahlqvist, Sundling, Karlsson e Ribom. Eliminate nel turno preliminare le azzurre Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicol Monsorno. La tappa di coppa a Goms si conclude domani con due mass start in tecnica libera di 20 chilometri.