Sci nordico: cdm, Pellegrino secondo nella sprint a Minneapolis

Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara sprint in tecnica libera svoltasi a Minneapolis (Usa), prova della cdm di sci nordico maschile. E' il podio n.44 nella carriera del valdostano che ha provato fino all'ultimo a strappare la vittoria a Johannes Klaebo. Il fuoriclasse norvegese non si è fatto raggiungere, mentre il terzo posto è andato al connazionale Harvard Taugboel. Secondo già nel turno di qualificazione, proprio alle spalle di Klaebo, Pellegrino sale per la seconda volta in stagione sul podio, dopo il terzo posto di Davos durante il Tour de Ski. In finale si è ritrovato accanto il trentino Simone Daprà, capace di agguantare il sesto posto finale, suo nuovo miglior risultato. Elia Barp è rimasto escluso dalla semifinale per soli tre centesimi e ha chiuso al 14/o posto. Doppietta svedese nella sprint femminile con Jonna Sundling che vince davanti a Linn Svahn e alla norvegese Kristine Skistad. Caterina Ganz e Nicole Monsorno hanno chiuso rispettivamente al 16esimo e 22esimo posto.